Найсильніша серед ровесниць в Україні!

Чотири сотні майстрів шкіряної рукавички сперечалися в Черкасах за нагороди чемпіонату України з боксу серед юнаків і дівчат. Силами на ринзі помірялися вихованці спортивних шкіл і клубів із 24-х областей нашої держави і міста Києва.

Серед тих, хто удостоївся права потрапити до юнацької збірної України на серпневий чемпіонат Європи у Словенії, і юна тернопільська спортсменка Олександра Черевата. Підопічній Володимира Шнуровського не було рівних у ваговій категорії до 38 кілограмів. Завдяки цьому тріумфу дівчина стала кандидаткою в майстри спорту.

Залишається хіба нагадати, що Олександра Черевата є вихованкою відділення боксу Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби.

На фото: Олександра ЧЕРЕВАТА разом зі своїм наставником Володимиром ШНУРОВСЬКИМ.

Фото із соціальних мереж