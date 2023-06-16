Підприємцям Тернопільщини відшкодували ПДВ

Як повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, впродовж січня-травня цього року 135 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 823 мільйони гривень.

Станом на початок червня цього року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 950 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Після проведених цього року податковими органами області перевірок упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 43,9 мільйона гривень.

На початок червня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 273 мільйони гривень, оскільки 257 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області