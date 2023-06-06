Підтвердила свій високий рівень

У польському Пултуську визначилися лауреати вже XXXVII престижного міжнародного турніру з боксу класу «А» пам’яті засновника оригінальної місцевої школи з цього виду спорту Фелікса Штамма. За нагороди сперечалися атлети з вісімнадцяти країн.

Серед них — і збірна України. За підсумками змагань наші земляки завоювали тринадцять медалей. Честі піднятися на п’єдестал пошани удостоїлася і вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, динамівка Каріна Вовк. Її дебютний вихід на ринг завершився впевненою перемогою над однією з господарок турніру.

Натомість у рівному півфінальному поєдинку за третє місце вагової категорії до 63 кілограмів рефері віддали перевагу конкурентці з Англії, змусивши нашу землячку задовольнитися відзнаками за третє місце.

Підопічна Руслана Фірмана нині вдосконалює свою майстерність в обласній ШВСМ, займається в спортивних клубах «Шкіряна рукавичка» і «Текстильник».

На фото: Каріна ВОВК (праворуч) під час турніру в Польщі.

Фото із соціальних мереж