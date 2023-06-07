Упродовж січня-травня цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 693,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Це на 113 мільйонів або на 19,5 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

Лише за травень бізнес області спрямував до державного бюджету 139,9 мільйона гривень податку на додану вартість — на на 35,6 мільйона або на 34,2 відсотка більше, ніж у травні 2022 року.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори. Разом — переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області