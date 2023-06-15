Рівняються на уславленого земляка

Втішні новини потішили вітчизняних прихильників армрестлінгу після завершення чемпіонату Європи з цього виду єдиноборств. Відразу двом нашим землякам вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани.

Насамперед порадіймо за Богдана Вальчишина. У ваговій категорії до 75 кілограмів йому не було рівних як у турнірі як на ліву, так і праву руку. Новоспечений чемпіон, без сумніву, рівняється на уславленого кременецького богатиря Андрія Пушкаря, який чотири з половиною роки тому трагічно загинув в автомобільній катастрофі.

Натомість Іван Дроздовський, який змагався з атлетами, чия вага не перевищує 65 кілограмів, став срібним призером на ліву руку. А на праву фінішував відразу за призерами.

Атлети з Тернопільщини тренуються під керівництвом Вадима Стецюка та Олега Петренка.

На фото: урочиста церемонія нагородження лауреатів вагової категорії до 75 кілограмів.

Фото із соціальних мереж