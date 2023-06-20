Щедрий медальний ужинок

На стадіоні «Авангард» у Луцьку визначилися лауреати чемпіонату України з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю. Під час змагань, які відбулися з 13 по 16 червня, свою майстерність продемонстрували прихильники «королеви спорту» з 22-х областей нашої держави, які визначили найсильніших серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору, розумового та фізичного розвитку.

Із надзвичайно хорошим настроєм повернулися додому вихованці тернопільських регіонального центру та дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт». Десятьом нашим землякам виявилося до снаги завоювати тринадцять золотих, п’ять срібних і три бронзові медалі. Причому двом із них, які змагалися у першій із згаданих нозологій, удався, висловлюючись футбольною термінологією, хет-трик.

Мова про майстра спорту Ігоря Маргуся і кандидати в майстри Віктора Легкодуха. За підсумками змагань із метальних дисциплін обом не було рівних у своїх класах у штовханні ядра, метанні диску і списа.

Натомість двічі піднялися на верхню сходинку п’єдесталу пошани ще один метальник Павло Шаблій (диск, булава) і майстриня спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк, яка під час суперечки бігунок із порушеннями розумового та фізичного розвитку фінішувала першою у бігу на 100 і 200 метрів.

Трьома медалями поповнила особисту скарбничку нагород також Єлизавета Ільєнко. Дівчині не було рівних у стрибках у висоту і довжину, а в бігу на 200 метрів завоювала друге місце. А як не згадати про майстриню спорту Руслану Муравську. Цього разу вона стала другою у бігу на 100 метрів і третьою — на 200 метрів.

І це ще не всі тернопільські переможці. У бігу на 100 метрів переміг Валентин Томащук. А на 200 метрів завоював «бронзу». Нарешті, ще про трьох призерів із Файного міста. Дві срібні медалі (800 і 1500 метрів) підкорилися Миколі Хрупалику, одна — Мар’янові Репеті. «Бронза» ж в активі Віталія Куцого — 400 метрів.

Тернопільських легкоатлетів готували до змагань заслужені тренери України Іван Салук із Михайлом Васіруком та майстер спорту Віктор Ворко.

На фото: до спроби у метанні диску готується Віктор ЛЕГКОДУХ.

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