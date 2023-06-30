Сплата екологічного податку на Тернопільщині

За січень-травень цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 13 мільйонів 133,1 тисячі гривень екологічного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли майже на 4,8 мільйона гривень.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 1 мільйон 139,3 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області