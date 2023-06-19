Тріумф прихильників шкірного м’яча

Майже три сотні прихильників здорового способу життя із сімнадцяти областей нашої держави змагалися минулого тижня у Ворохті Івано-Франківської області за нагороди Всеукраїнських спортивних змагань серед команд сільських та селищних територіальних громад нашої держави. Старти організували Міністерство молоді та спорту України, Національний комітет України, всеукраїнські Асоціація об’єднаних територіальних громад та фізкультурно-спортивне товариство «Колос».

Честь нашого краю захищали фізкультурники з Великобірківської селищної територіальної громади Тернопільського району на чолі з її головою Любомиром Ковчем. Атлети з Тернопільщини продемонстрували свою майстерність у гирьовому спорті, дартсі, шахах, шашках, настільному тенісі і футзалі.

Саме останній і став по-справжньому тріумфальним для наших земляків. Прихильники шкіряного м’яча з «Вікторії» наочно проілюстрували, що недарма обрали назву своєї команди. Здолавши колективи з Рівненської (4:2) і Миколаївської (3:0) областей та зігравши внічию з футзалістами з Вінничини (0:0), пробилися до стадії плей-оф турніру.

У півфіналі також із рахунком 3:0 здолали конкурентів із Дніпропетровської області. І у вирішальній зустрічі з командою Новооржицької сільської територіальної громади на Полтавщині перевага наших земляків ні в кого не викликала сумнівів — 3:1.

Переможцями турніру з футзали стали Руслан Мирончик, Віталій Паперовський, Станіслав Симчук, Петро Загурський, Владислав Левчик, Михайло Костів, Назар Гудзь і Сергій Шум.

Не обійшлася церемонія нагородження без представника Тернопільщини і після завершення змагань із дартсу. Третє місце завоював Олександр Шум.

На завершення ж, про найприємніше. У загальнокомандному заліку Всеукраїнських змагань серед сільських та селищних територіальних громад збірній Великобірківської селищної територіальної громади виявилося до снаги набрати 24 очок і стати бронзовими призерами престижних стартів. Перше місце завоювала збірна Запорізької, друге — Дніпропетровської областей.

На фото: фізкультурники Великобірківської селищної територіальної громади після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж