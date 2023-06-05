Вагоме поповнення місцевих бюджетів

Протягом січня-травня цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 3 мільярди 316,3 мільйона гривень. Порівняно з торішніми січнем-травня надходження зросли на 811,4 мільйона гривень або на 32,4 відсотка.

Тільки у травні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 715,6 мільйона гривень, що на 148,7 мільйона більше, ніж торік у травні.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за п’ять місяців до місцевих бюджетів надійшло понад 2,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 397,7 мільйона гривень єдиного податку.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області