Як уникнути блокування податкових накладних?

Чимало платників ПДВ продовжує стикатися з проблемними ситуаціями, коли їм відмовляють у реєстрації податкових накладних або коли вони знаходять себе в переліку ризикових платників. Тому фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області 27 червня 2023 року о десятій годині ранку в Zoom за посиланням https://us05web.zoom.us/j/8818963435?pwd=cjFKSFFCVEtXNHpLMkdrdGVJN2JhQT09 або за кодом ідентифікації: 8818963435 та кодом доступу: Tax 12345 запропонують на цю тематику вебінар.

Під час нього розкажуть про причини блокування податкових накладних, про те, як уникнути майбутніх ризиків такого блокування та що робити платникам податків, які потрапили до переліку ризикових.

Детально про це розповість начальниця управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків головного управління ДПС у Тернопільській області Наталія Стецько.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області