Юніорські звитяги земляків

Услід за юнаками і дівчатами переможців та призерів офіційних всеукраїнських легкоатлетичних стартів визначили і юніори. Наприкінці минулого тижня, 17—18 червня, в Івано-Франківську стали відомі лауреати командного чемпіонату України в цій віковій групі.

Успішно виступили прихильники «королеви спорту» Тернопільщини. Передусім не можна не відзначити метальників, які п’ять разів піднімалися на п’єдестал пошани. Для прикладу, Анастасії Мазурок не було рівних у метанні диску — 33 метри 71 сантиметр. А в штовханні ядра завоювала «бронзу» — 11 метрів 35 сантиметрів. Перемогу, до речі, дівчині принесло нове особисте досягнення.

У цих же дисциплінах дві срібні медалі завоював Андрій Кравець. Як і Анастасію, атлета тренує Василь Яковів із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. І так само завдяки новим особистим досягненням. У метанні диску відтепер воно становить 38 метрів 36 сантиметрів, у штовханні ядра — 13 метрів 63сантиметри.

У штовханні ядра також став бронзовим призером Олексій Навроцький із Тернопільської ОДЮСШ, яким опікуються Леонід Дахновський і Галина Шмуляєва, — 13 метрів 28 сантиметрів. І цей атлет так далеко ядро ще не штовхав.

А ще одне «срібло» в бігу на 5000 метрів поклала до скарбнички збірної краю підопічна Ольги Стефанишин із Тернопільської ОДЮСШ Ольга Правецька. Відтепер її нове особисте досягнення складає 19 хвилин 17,98 секунди.

Намагалися виступити з максимальною самовіддачею й інші наші земляки. Відразу за призерами у метанні молота фінішував Олександр Сеньків, у бігу на 5000 метрів — Василь Болюх. На п’ятих місцях у підсумкових протоколах розмістилися Максим Шляпський (1500 метрів) та щойно згаданий Олександр Сеньків (диск). Шостою в метанні спису стала Софія Німащук, а в метанні молота — Остап Кур’євич. До десяток найкращих у своїх дисциплінах також потрапили Василь Лучка (диск), Віталій Мар’яш (спис).

У загальнокомандному заліку збірна юніорів Тернопільщини, набравши 310 залікових балів, стала дев’ятою із 22-х команд.

На фото: Василь ЯКОВІВ (крайній справа) разом зі своїми підопічними.

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