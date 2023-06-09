Завоювала путівку на молодіжний чемпіонат Європи

Перша декада червня ознаменувалася проведенням чемпіонатів України з легкої атлетики у різних вікових групах. Для початку у Львові свою майстерність продемонстрували юнаки і дівчата 2006 року народження і молодші, які змагалися в командному турнірі.

Збірна Тернопільщини порадувала завоюванням двох бронзових медалей. У секторі для метання молота відзначився підопічний Василя Яковіва Остап Кур’євич із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Після найкращої його спроби снаряд приземлився на позначці 51 метр 52 сантиметри. А в бігу на 3000 метрів відзначилася Ольга Правецька, якою в Тернопільській ОДЮСШ опікується Ольга Стефанишина. Дівчина зупинила хронометр із результатом 11 хвилин 02,22 секунди.

Варто відзначити і двох наших земляків, які встановили особисті досягнення у спринті на 200 метрів. Мова про Христину Федущак (26,99 секунди) та Юрія Наконечного — 23,73 секунди. З юнкою займається подружжя Софії і Назарія Рибіїв, а Юрій тренується під керівництвом Олега Данилюка.

Найбільшого ж успіху прихильники «королеви спорту» з Тернопільщини домоглися в Івано-Франківську, де відбувся молодіжний чемпіонат України серед атлетів віком до 23-х років. Підопічній Володимира і Богдана Дудів Тетяні Когут не було рівних у бігу на 3000 метрів із перешкодами — 10 хвилин 30,22 секунди. Перемога у чемпіонаті України допомогла Тетяні завоювати путівку на цьогорічний молодіжний чемпіонат Європи, який проходитиме з 11 липня у Фінляндії.

Натомість Ігор Висоцький порадував своїх наставників Івана Панасюка і Миколу Головацького завоюванням «бронзи» у метанні диску — 44 метри 89 сантиметрів.

Причому, для обох наших земляків озвучені результати стали найкращими в цьому сезоні.

На фото: Тетяна КОГУТ разом зі своїми наставниками Володимиром і Богданом ДУДАМИ.

Фото із соціальних мереж