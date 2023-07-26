Адміністративні послуги від податківців Тернопільщини

Протягом першого півріччя цього року платники податків Тернопільщини отримали в органах ДПС області 47027 адміністративних послуг. Це на понад 4 тисячі послуг більше, ніж за шість торішніх місяців.

Більшість адміністративних послуг юридичні та фізичні особи отримують через Центри обслуговування платників. Так, з початку року в ЦОП надано 32686 адміністративних послуг, що на 3731 послугу більше порівняно з січнем-червнем 2022 року.

Здебільшого жителі області зверталися у податкову для того, аби отримати картку платника податків чи внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 20530 жителів області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримала 8451 особа. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку — 5386 та 3413 адміністративних послуг відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області