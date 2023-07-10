Чи подавати декларацію, якщо отримали доходи від продажу майна, яке не оподатковується

Відповідно до підпункту 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій із майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 та 173 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143) затверджені форма податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Згідно з підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІІ згаданої інструкції у рядку 11.2 розділу III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації зазначається сума доходу від операцій із продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до першого абзацу пункту 173.2 статті 173 та пункту 172.1 статті 172 Податкового кодексу України (ПКУ) не підлягають оподаткуванню, яка переноситься з додатку Ф4.

Відповідно до пункту 5 розділу IV інструкції додаток Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об’єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна» до декларації заповнюється платником податків, який отримував доходи від операцій із продажу, міни об’єктів нерухомості, здійснених протягом звітного (податкового) року у порядку, встановленому статтею 172 ПКУ, та при отримані доходів від операцій із продажу або обміну об’єктів рухомого майна у порядку, встановленому статтею 173 ПКУ.

При цьому, якщо платник податку скористався правом на зарахування витрат, відповідно до пункту 172.2 статті 172 ПКУ, він зобов’язаний задекларувати доходи від усіх операцій із продажу, міни об’єктів нерухомості, здійснених протягом звітного (податкового) року, в тому числі і якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа. У такому випадку разом з Декларацією платник податків надає копії документів, що підтверджують зазначені понесені витрати на придбання об’єкта нерухомості.

Формою додатку Ф4 до декларації передбачено відображення сум отриманих доходів від операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомого та рухомого майна, що не підлягають оподаткуванню відповідно до першого абзацу пункту 172.1 статті 172 та першого абзацу пункту 173.2 статті 173 ПКУ відповідно у графі 4 розділу І та графі 4 розділу ІІ.

Порядок подання фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб декларації встановлений статтею 179 ПКУ, згідно з пунктом 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до ПКУ.

Водночас пунктом 179.2 статті 179 ПКУ визначено, що відповідно до розділу IV ПКУ обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема:

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ.

Враховуючи сказане, фізична особа, яка отримала дохід від продажу об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, які не підлягають оподаткуванню, не зобов’язана подавати річну декларацію та відображати у графі 4 розділу І та графі 4 розділу ІІ додатка Ф4, за умови відсутності інших підстав для її подання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області