Для кого російські гроші не пахнуть кров’ю…

Цей тиждень, коли в італійському Мілані проходить чемпіонат світу з фехтування, ознаменувався гучним скандалом. Відому українську шаблістку, олімпійську чемпіонку і багаторазову призерку ігор, багаторазову переможницю і призерку чемпіонатів світу Ольгу Харлан дискваліфікували через «відсутність поваги» до росіянки, яку впевнено здолала на старті особистого турніру з рахунком 15:7.

Уся справа в тому, що після вже згаданої впевненої перемоги над Анною Смірновою наша уславлена співвітчизниця відмовилася потиснути руку цій суперниці, запропонувавши їй лише доторкання шаблями. Не отримавши відповіді, Ольга Харлан залишила доріжку.

Конкурентка, вочевидь, із допомогою представників свого тренерського штабу, подала протест, після якого ще протягом п’ятдесяти хвилин залишалася на доріжці. Не можна не зауважити, що, згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування, «відсутність поваги» до суперниці карається «чорною карткою», що автоматично означає дискваліфікацію з турніру.

Попри те, як відразу повідомили електронні засоби масової інформації, на табло значилося, що до наступного раунду вийшла саме Ольга Харлан, яка далі мала схрестити зброю з болгаркою Йоаною Ілієвою. Однак цей бій не відбувся, після чого на табло з’явилося повідомлення, що до наступного раунду вийшла Ілієва. Тобто, Ольгу Харлан усе ж дискваліфікували, не взявши до уваги ту обставину, що вже українська команда намагалася оскаржити це рішення.

Маєте нагоду, шановні вболівальники, оцінити весь цинізм функціонерів із Міжнародної федерації фехтування. Адже Ольга Харлан розпочала виступ на чемпіонаті світу наступного дня після того, як Міністерство молоді та спорту України припинило бойкот міжнародних змагань, у яких російські чи білоруські спортсмени були заявлені під нейтральним статусом.

Не забарилася і реакція вітчизняних спортивних чиновників. Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, для прикладу, так прокоментував інцидент: «Пишаюся, Олю, тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна перемога країни і твоя — зовсім скоро!» З українською фехтувальницею також солідарний футбольний клуб «Шахтар»: «Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, Міжнародна федераціє фехтування».

А радник Офісу президента Михайло Подоляк опублікував у соціальних мережах фото Анни Смірнової в офіцерській зимовій шапці. Поруч із нею — молодий чоловік у військовій формі, на голові в якого шапка в кольорах російського прапора та із зображенням двоголового орла. Хоча пан Подоляк і не уточнив, коли і де ця світлина була опублікована.

Дослівно ж Михайло Подоляк зазначив: «На фото Анна Смирнова — та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці. Міжнародна федераціє, це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кров’ю?»

Зрештою, Міжнародна федерація фехтування (FIE) після гучного скандалу з українкою Ольгою Харлан ухвалила рішення змінити регламент. Зокрема, в тій його частині, яка стосується обов’язкового рукостискання. Через інцидент, який трапився у четвер, 27 липня, На конференції FIE оголошено, що традиційне рукостискання після завершення поєдинків дозволено замінювати привітанням на відстані. Це дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо останні змагаються в «нейтральному» статусі.

І на завершення знову не можу не згадати слова Ольги Харлан про те, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до нинішніх реалій. Тож цілком справедливо, що виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування призупинив «чорну картку» для української фехтувальниці і вона дістала право виступити в командних змаганнях чемпіонату світу.

Фото із соціальних мереж