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Екологічний податок від підприємств Тернопільщини

28.07.202328.07.2023Автор Богдан Дікальчук
Екологічний податок від підприємств Тернопільщини

За шість місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 18 мільйонів гривень екологічного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 4,8 мільйона гривень.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 4 мільйони 841,4 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області