Кубкові звитяги

У суботу, 15 липня, у Львові визначилися лауреати Кубка України з легкої атлетики. Збірна Тернопільщини повернулася додому з чотирма нагородами.

Насамперед привітаймо метальників. Найкраща спроба на 50 метрів 90 сантиметрів дозволила завоювати «срібло» в метанні диску підопічному Івана Панасюка Олександрові Шилівському. А в секторі для штовхання ядра нагорода такої ж проби дісталася вихованцю обласної ШВСМ Ігореві Висоцькому — 14 метрів 66 сантиметрів. Окрім Івана Панасюка, атлетом опікується ще й Микола Головацький. Натомість бронзовим призером у цій же дисципліні став Денис Тужеляк із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту — 13 метрів 40 сантиметрів. Обоє штовхальники ядра, до речі, оновили свої особисті досягнення.

Нарешті, «бронза» в стрибках у висоту дісталася Руслані Муравській, якою опікується заслужений тренер України Михайло Васірук. Дівчина також установила особисте досягнення, підкоривши планку на висоті 165 сантиметрів.

Серед інших досягнень наших земляків варто згадати п’яте місце Олександра Сеньківа в метанні молота (44 метри 70 сантиметрів, тренер Василь Яковів). Натомість ще один підопічний Михайла Васірука Денис Загалюк із Тернопільської ОДЮСШ у стрибках у висоту став восьмим — 190 сантиметрів.

На фото: спробу виконує Руслана МУРАВСЬКА.

Фото із соціальних мереж