У Румунії завершився юніорський чемпіонат Європи з боксу. За його підсумками збірна України фінішувала першою в загальнокомандному заліку.

Серед тих, хто долучився до загального тріумфу, і тернопільський атлет, уродженець Монастириської Віталій Молчанов. Окрім того, що став бронзовим призером у ваговій категорії до 80 кілограмів, ще й виконав норматив майстра спорту.

Як повідоми наставник атлета Володимир Шнуровський, його підопічний завершив на свою користь три поєдинки, впевнено здолавши ровесників з Італії, Німеччини і Польщі. А в надзвичайно напруженому півфінальному бої з боксером із Вірменії, де шанси в обох конкурентів принаймні були рівними, рефері все ж віддали перевагу супернику Віталія.

Однак засмучуватися з невдачі у півфіналі, без сумніву, не варто. Головне, що здобули неоціненний міжнародний досвід. Тож головне — провести роботу над помилками і рухатися далі. І, звісно ж, щира подяка всім, насамперед Збройним силам України, за можливість тренуватися і брати участь у змаганнях.

На фото: бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи з боксу Віталій МОЛЧАНОВ разом зі своїм наставником Володимиром ШНУРОВСЬКИМ.

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