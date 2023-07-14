Подарунок для себе

Протягом усього тижня у Парижі тривають старти чемпіонату світу з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, розумового і фізичного розвитку. Свою майстерність продемонстрували 1300 параатлетів зі 107-ми країн планети, які визначили володарів 168-ми медалей.

Чимало з них, до речі, повернуться до столиці Франції наступного року, аби посперечатися і за відзнаки Паралімпіади. Тож нема сумніву, що на світову першість прихильників «королеви спорту» приїхали більшість із найсильніших. Адже ці старти є одним із найважливіших етапів здобуття ліцензій на Паралімпіаду-2024.

Серед 31-го спортсмена, які захищали честь збірної України, був і вихованець тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт» Віктор Легкодух. Підполковник Збройних сил України, офіцер Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вперше брав участь у престижних міжнародних стартах. Утім, це не завадило підопічному заслуженого тренера України Івана Салука, майстру спорту Вікторові Легкодуху стати віцечемпіоном світу і піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани.

Змагався наш земляк у секторі для штовхання ядра серед спортсменів класу ураження F-53, до якого увійшли атлети, які пересуваються на колісному кріслі. Під час проведення чемпіонату світу пан Віктор, до речі, відсвяткував день народження. Тож сам собі зробив, без сумніву, найбільш приємний подарунок.

На фото: віцечемпіон світу з легкої атлетики Віктор ЛЕГКОДУХ разом зі своїм наставником Іваном САЛУКОМ.

Фото із соціальних мереж