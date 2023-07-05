Податкові надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини

Протягом першого півріччя цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 4 мільярди 76,1 мільйона гривень. Порівняно з торішніми січнем-червнем вони зросли на 939,9 мільйона гривень або на 30 відсотків.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад Тернопільщини, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за пів року до місцевих бюджетів надійшло майже 3 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 446,8 мільйона гривень єдиного податку.

У червні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 759,8 мільйона гривень, що на 128,4 мільйона більше, ніж торік у червні.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області