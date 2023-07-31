Подвійний успіх наших землячок

Завершення минулого тижня ознаменувалося проведенням у Луцьку чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих. Тому можна зрозуміти радість президента Федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерія Єднака, який не забарився поділитися в соціальних мережах радісною звісткою про успішний виступ двох наших землячок.

Під завісу другого з трьох змагальних днів жіночий забіг на 3000 метрів із перешкодами завершився подвійним тріумфом тернополянок. Чемпіонський титул очікувано завоювала Наталія Стребкова — 10 хвилин 10,98 секунди. Результат хоч і не найкращий у кар’єрі бігунки, однак потрібно врахувати ту обставину, що спортсменка ще не до кінця відновилася після травми. Через останню ще важко спрогнозувати, чи візьме бігунка участь у цьогорічному чемпіонаті світу.

А друге місце з оновленим сезонним досягненням дісталося уродженці Бережан Тетяні Когут, якою опікуються брати Володимир і Богдан Дуди. Студентка Західноукраїнського національного університету зупинила електронний хронометр на позначці 10 хвилин 22.40 секунди.

Інші тернопільські прихильники «королеви спорту», хоч і не змогли піднятися на п’єдестал пошани, теж продемонстрували досить непогані як для себе результати. Скажімо, підопічний тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Івана Панасюка Олександр Шилівський із сезонним досягненням (51 метр 87 сантиметрів) став четвертим у метанні диску. В цій же дисципліні на підсумковій сьомій позиції розмістився Ігор Висоцький — 43 метри 52 сантиметри. А в штовханні ядра Ігор став шостим — 13 метрів 71 сантиметр. Останнього атлета, крім Івана Панасюка, тренує також Микола Головацький.

На завершення згадаю і про результати відомих тернопільських атлетів, які нині захищають честь інших областей. На п’єдестал пошани їм, щоправда, піднятися не вдалося. У вирішальному забігу на 800 метрів Оксана Долинчук, яку пам’ятаємо під дівочим прізвищем Більчак, фінішувала відразу за трійкою призерок — 2 хвилини 10,11 секунди. А в бігу на 5000 метрів Іван Стребков став одинадцятими із сезонним досягненням — 14 хвилин 58,52 секунди.

На фото: президент Федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерій ЄДНАК разом із Наталією СТРЕБКОВОЮ (ліворуч) і Тетяною КОГУТ перед початком змагань у Луцьку.

Фото із соціальних мереж