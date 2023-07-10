Сплата ПДВ на Тернопільщині

Протягом шести місяців цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 842 мільйони гривень податку на додану вартість. Це на 131,5 мільйона або на 18,5 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

Лише за червень цього року бізнес області спрямував до державного бюджету 148,6 мільйона гривень податку на додану вартість — на 18,5 мільйона більше, ніж у травні 2022 року.

До слова, на Тернопільщині зареєстровано 2870 юридичних осіб — платників податку на додану вартість.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які впродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори. Разом – переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області