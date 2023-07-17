Стали чемпіонками України серед студентів

У Броварах на Київщині визначилися лауреати чемпіонату України з боксу серед студентів. Участь у турнірі взяли понад півтори сотні атлетів.

Честь Тернопільщини захищали Каріна Вовк і Каріне Айрапетян. Обі, як повідомив наставник дівчат Руслан Фірман, виступили вони на відмінно, ставши переможницями в своїх вагових категоріях. В азартних баталіях дівчат, чия вага не перевищує 63 кілограми, не було рівних Каріні Вовк. Натомість Каріне Айрапетян тріумфувала у ваговій категорії понад 81 кілограм.

Дівчата нині вдосконалюють свою майстерність в обласній ШВСМ, є представниками фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Нині в них на порядку денному — підготовка До Кубка України серед дорослих. Ці змагання будуть відбірковими до чемпіонату Європи з боксу серед атлетів віком до 22 років.

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