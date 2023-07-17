Традиційна регата в Добротворі

Перед юнацьким чемпіонатом України тернопільських веслувальників на байдарках і каное проекзаменувала регата в Добротоворі на Львівщині. Ці старти традиційні, провели їх уже в двадцять друге.

Турнір став хорошою перевіркою готовності приблизно для трьох сотень юних атлетів, які з 2 по 6 серпня в Умані на Черкащині візьмуть участь у чемпіонаті України своєї вікової групи.

Честь нашої області захищали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Тернопільської міської ради. В байдарці-одиночці на відрізку 500 метрів серед дівчат 2009—2010 років народження не було рівних Тетяні Перегінець. А на дистанції 200 метрів дівчина завоювала «срібло».

Нагороди такої ж проби в байдарці-двійці на 1000 метрів вибороли юнаки молодшої вікової групи Єгор Гнатюк та Ілля Кривенький. Ще одне «срібло» в активі Єлизавети Ліщини в одномісній байдарці на відрізку 500 метрів серед дівчат 2007—2008 років народження. В цій же віковій групі наші дівчата Єлизавета Ліщина, Соломія Сосновська, Софія Юрків та Яна Кушнір завоювали ще чотири срібні медалі в байдарках-одиночках в естафеті 4 по 200 метрів.

Аналогічні ж естафетні перегони молодших юнаків дозволили завоювати чотири «бронзи» Іллі Кривенькому, Юрієві Сушку, Єгору Гнатюку і Глібові Микитишину. Нарешті, медалі за третє місце в естафетних перегонах молодших дівчат дісталися Тетяні Перегінець та Юлії Юзюк, яким допомогли дівчата з Луцька і Добротвора.

Варто, звісно, відзначити і виступи наших веслувальників, які не потрапили до призових трійок, але вели гідну боротьбу за вихід до фінальної частини змагань. Хоча би тому, що в кожному запливі брали участь по 25—30 екіпажів. Скажімо, Артем Устименко в старшій віковій групі двічі фінішував п’ятим у байдарці-одиночці — на 500 і 1000 метрів. А Максим Пейко на цих же дистанціях став сьомим.

За крок від п’єдесталу в молодшій віковій опинився після заїзду байдарочників-одиночників на 1000 метрів Єгор Гнатюк. А Юлія Юзюк фінішувала із сьомим результатом у байдарці-одиночці на 500 і 200 метрів.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж