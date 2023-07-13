Єлизавета — молодець!

Нещодавно у столиці Німеччини Берліні визначилися лауреати цьогорічних Special Olympics World Games. У Всесвітніх іграх спеціальної Олімпіади раз на чотири роки за нагороди сперечаються люди з порушеннями інтелектуального розвитку.

Не можна не зазначити, що Special Olympics World Games є найбільшою інклюзивною спортивною подією у світі. В урочистій церемонії їхнього відкриття на Олімпійському стадіоні Берліна взяли участь близько семи тисяч осіб із 190 країн світу.

Серед них — і підопічна Віктора Ворка Єлизавета Ільєнко з Тернополя, яка у складі збірної України продемонструвала свою майстерність у змаганнях із легкої атлетики. Зокрема, в бігу на 400 метрів і в стрибках у довжину. В останній із цих дисциплін наша землячка завоювала срібну медаль.

Залишається хіба додати, що українці, крім легкої атлетики, також змагалися в бадмінтоні, об’єднаному баскетболі, настільному тенісі, плаванні, спортивній гімнастиці і бочче. А всесвітні ігри спеціальної Олімпіади регулярно проводяться з 1968 року. Перед їхнім початком наші спортсмени і тренери були залучені до програми «Host Town», узявши участь у насиченій культурній програмі та познайомившись з історичними пам’ятками Берліна.

На фото: Єлизавета ІЛЬЄНКО разом зі своїм наставником Віктором ВОРКОМ.

Фото із соціальних мереж