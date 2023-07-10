Запрошують юніорські колективи

Тернопільська районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос» запрошує юніорські команди територіальних громад нашого краю (гравці 2005 року народження та молодші) взяти участь у цікавих змаганнях. Мова про відкриту першість Тернопільського району для колективів цієї вікової групи.

Турнір відбудеться в суботу-неділю, 22—23 липня 2023 року, на відкритих майданчиках села Великі Гаї поблизу нашого обласного центру. Команди, які зголосяться взяти участь, можуть звертатися за телефоном (067)354-18-02.

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