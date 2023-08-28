Адміністративні послуги від податківців Тернопільщини

Упродовж семи місяців цього року платники податків Тернопільщини отримали 54808 адміністративних послуг в органах ДПС області. Це на майже 4 тисячі послуг більше, ніж за торішні січень-липень.

Більшість адміністративних послуг юридичні та фізичні особи отримують через Центри обслуговування платників. Так, із початку року в ЦОП надано 38117 адміністративних послуг, що на 3030 більше порівняно з січнем-липнем 2022 року.

Здебільшого жителі області зверталися до податкової, аби отримати картку платника податків або внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 24203 жителі області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримали 9495 осіб. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку, — 6381 та 4018 адміністративних послуг відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області