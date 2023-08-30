На честь державного свята

У Великих Бірках Тернопільського району місцеві прихильники гри над сіткою відзначили День Незалежності України проведенням волейбольного турніру. Аматорські змагання, організовані обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділом освіти, культури, молоді та спорту місцевої селищної ради, стали одним з етапів реалізації соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України».

Азартні баталії не могли не підвищити настрою їх учасникам. Тому і не так уже важливо, яке місце посіла та чи інша команда. Головне, без сумніву, те, що кожен із волейболістів принаймні на найближчі дні отримав справжній заряд енергії і бадьорості.

Крім відзнак за те чи інше завойоване місце, кожен з учасників отримав на згадку про турнір ще й атрибутику обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і гарно ілюстровану продукцію видавництва «Школярик».

Після завершення змагань їх учасники щиро подякували воїнам Збройних сил України за можливість займатися улюбленим видом спорту і під час війни.

Фото організаторів