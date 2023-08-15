Нарада про важливість дотримання законодавства щодо використання касових апаратів

Про якісне й оперативне інформування бізнесу Тернопільщини щодо новацій, запроваджених Законом України за номером 3219 ішлося під час наради заступниці начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Марії Мельник із представниками консалтингової компанії «Фенікс Консалт». Участь у зустрічі також взяв заступник начальника управління — начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС в області Роман Валецький.

Під час розмови податківці ознайомили присутніх з основними положеннями Закону України за номером 3219 та наголосили, що мова йде не про збільшення податкового навантаження на бізнес, а лише про повернення на довоєнну систему оподаткування.

Зосередилися представники обласного податкового відомства і на темі відновлення відповідальності бізнесу за порушення фіскалізації готівкових операцій під час торгівлі чи надання послуг.

Так, Роман Валецький нагадав присутнім, що уряд ще з першого січня 2022 року зобов’язав усіх суб’єктів господарювання здійснювати готівкові розрахунки виключно із застосуванням РРО чи ПРРО, наразі провадити торгівлю без касового апарату мають право лише спрощенці першої групи.

Натомість Марія Мельник зауважила, що закон за номером 3219 знизив розмір штрафних санкцій за незастосування РРО для підприємців (окрім тих, які торгують підакцизною продукцією, валютними цінностями, ювелірними виробами, медичними та лікарськими засобами чи виробами, складною побутовою технікою та не провадять діяльність у сфері азартних ігор) зі 100 відсотків за перше порушення вартості реалізованого товару та 150 відсотків вартості реалізованого товару за наступне до 25-ти та 50-ти відсотків відповідно.

«Видача фіскального чеку при кожному розрахунку має стати звичною нормою для нашого бізнесу, адже це і чесні стосунки з державою, і гарантія для покупця чи отримувача послуг», — зазначила заступниця очільника податкового відомства області.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області