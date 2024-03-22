Чи може підприємець — платник єдиного податку проводити розрахунки з оренди машин через касовий апарат, зареєстрований на господарську одиницю, де він надає перукарські послуги?

Відповідно до статті 2 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» місце проведення розрахунків — місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Процедура реєстрації ПРРО в контрольних органах регулюється Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 липня 2020 року за номером 635/34918 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547».

Для реєстрації ПРРО складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО.

У розділі 3 «Дані щодо господарської одиниці» заяви №1-ПРРО зазначаються: ідентифікатор об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність, код території, назва господарської одиниці, адреса розміщення господарської одиниці, які заповнюються згідно з даними повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП, поданим до контрольного органу відповідно до вимог та у порядку згідно з пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України та розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Згідно з пунктом 2 розділу IV порядку за номером 317 ПРРО може застосовуватися лише в тій господарській одиниці, дані про яку внесені до Реєстру ПРРО щодо такого ПРРО.

Назва та адреса господарської одиниці є обов’язковими реквізитами фіскального чеку згідно з пунктом 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за номером 220/28350 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)».

Третім абзацом пункту 2 розділу І положення визначено, що господарська одиниця — це стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Якщо суб’єкт господарювання має декілька окремих господарських одиниць, то на кожну господарську одиницю, де здійснюється продаж товарів/послуг, має бути зареєстровано щонайменше один РРО/ПРРО.

Якщо місце здійснення розрахунків за різними видами діяльності (надання послуг перукарнями та салонами краси, надання в оренду автотранспортних засобів) збігається, то для цілей подання повідомлення №20-ОПП відбувається поділ об’єкта оподаткування (нерухомого майна (приміщення)), за його функціональним призначенням, на окремі дві його частини.

У такому випадку у повідомленні №20-ОПП подається інформація про два окремих об’єкта оподаткування з урахуванням кожного окремого виду діяльності (одна частина приміщення – салон чи перукарня, інша — офіс), із зазначенням для кожного з них відповідного унікального ідентифікатора об’єкта оподаткування, сформованого у порядку зростання.

На кожен такий окремий об’єкт оподаткування (господарську одиницю) реєструється окремий ПРРО.

Стосовно автомобілів, які здаються в оренду, також має бути подане повідомлення №20-ОПП. У випадку подання інформації про автомобілі може застосовуватися принцип укрупнення інформації, передбачений пунктом 8.4 розділу VIII порядку за номером 1588, відповідно до якого можна подати інформацію з типом «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів у графі «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення №20-ОПП, або інформацію про місце зберігання таких транспортних засобів, наприклад — автопарк, гараж тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області