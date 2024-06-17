У ногу з часом

Станом на початок червня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 16918 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Зокрема, класичних касових апаратів зареєстровано 4403 у 3141-го суб’єкта господарювання. У січні-травні цього року платники податків зареєстрували 339 РРО та скасували 487.

Більшість представників бізнесу обирає для роботи зручні програмні РРО. Так, на території області станом на початок червня їх зареєстровано 12515 у 9082-х суб’єктів господарювання. У січні-травні платники податків зареєстрували 1777 ПРРО та скасували 960.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках з покупцями стало обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, крім платників єдиного податку першої групи, з першого січня 2022 року. А в рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року з першого жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Податківці просять представників бізнесу бути відповідальними перед державою та покупцями товарів/користувачами послуг, проводити всі готівкові розрахунки через РРО/ПРРО та видавати фіскальний чек.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області