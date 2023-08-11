Підкорили Європу!

Щойно наше видання розповіло про успіх тернопільського богатиря Михайла Шаблія на нещодавньому чемпіонаті Європи з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. У французькому місті Мериньяк, до речі, відзначився не тільки він, а й інші вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортклубу «Олімп».

Скажімо, у суперечці дівчат із жиму лежачи студентка Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка Регіна Фурсенко завоювала друге місце у ваговій категорії до 69 кілограмів.

Повний комплект нагород виявилося під силу забронювати за собою юніоркам. Майстру спорту міжнародного класу, студентці згаданого вишу Марії Полянській тим часом знову не було рівних у ваговій категорії до 52 кілограмів.

Підтримала подругу і Дарина Мостова. Свій дебют у міжнародних змаганнях ще один майбутній педагог відзначила «бронзою» у ваговій категорії до 69 кілограмів. А ще одна дебютантка і студентка цього вишу Емілія Татарин у класичному жимі лежачи у своїй ваговій категорії теж удостоїлася відзнак за третє місце. І в загальнокомандному заліку українські юніорки цілком заслужено перші.

Що ж стосується виступу жінок, то у ваговій категорії до 52 кілограмів третє місце в майстра спорту Анастасії Лисої. У наступній же ваговій категорії до 57 кілограмів п’ятою стала майстер спорту Альона Канюка, яка нині навчається в магістратурі нашого національного педагогічного. Зусиль же жіночої збірної наших співвітчизниць теж вистачило для того, аби стати найкращою в загальнокомандному заліку.

А завершували змагання з екіпірувального жиму лежачи виступи чоловіків. Про «бронзу Михайла Шаблія ви вже знаєте. Як і про те, що чоловіча збірна найкраща в Європі.

Не пощастило хіба двом нашим землякам. Під час суперечки за бронзові медалі у своїх вагових категоріях чинний чемпіон України серед чоловіків, викладач Тернопільського національного педагогічного університету Віктор Шандригось і чемпіон України серед юніорів, студент цього ж вишу Ігор Грошко допустили прикрі технічні помилки, через що і вибули із змагань.

Тернопільських «ліфтерів» до випробувань на європейській першості готував Ігор Лисий.

На фото: чемпіонка Європи серед юніорок Марія ПОЛЯНСЬКА разом зі своїм наставником Ігорем ЛИСИМ.

Фото із соціальних мереж