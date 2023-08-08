Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку з прийняттям Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» фахівці управління інформують про особливості відновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Закон за номером 265).

Так, застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог Закону за номером 265 з першого серпня 2023 року відновлено стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор за порушення, вчинені до та під час воєнного стану.

Із першого жовтня 2023 року застосування штрафних (фінансових) санкцій відновлено стосовно всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з повним скасуванням відповідальності за порушення, вчинені з першого січня 2022 року по 30 вересня 2023 року включно.

Зазначене звільнення від відповідальності та/або її скасування, відповідно до норм Закону за номером 3219, не поширює свою дію на суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами або діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор.

У зв’язку з наведеним ДПС звертає увагу всіх платників податків, що добровільне виконання вимог законодавства сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, до якого відноситься і Закон за номером 265, не тільки вбереже торговця від додаткових витрат у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а й стане надійним оберегом від перевірок, які проводить ДПС.

Тому необхідно наголосити, що ДПС використовує виключно ризикорієнтовний підхід до організації та здійснення контрольно-перевірочних заходів та не проводить безпідставних перевірок платників податків.

Разом із цим, ДПС акцентує увагу, що виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов’язаного з поповненням державної скарбниці, особливо під час воєнної агресії російської федерації проти України, є почесним та безкомпромісним обов’язком кожного громадянина нашої держави!

Кожна сплачена копійка до державного бюджету гарантує:

— належне забезпечення наших воїнів, які виборюють право народу України бути вільним;

— своєчасні виплати тимчасово переміщеним особам та іншим соціально незахищеним групам населення;

— наближає нашу перемогу та гарантує розвиток України.

Враховуючи сказане, ДПС сподівається на високий рівень правової свідомості суб’єктів господарювання та належне і добросовісне виконання почесних обов’язків платника податків України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області