Співпрацювати, щоб інформувати

Про податкові новації, запроваджені Законом України за номером 3219, ішлося на онлайн-семінарі з головами об’єднаних територіальних громад області і представниками головного управління ДПС у Тернопільській області. Провів його виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець розповів, зокрема, про відновлення з першого жовтня фінансової відповідальності за порушення закону щодо використання РРО. Адже ще з першого січня 2022 року використовувати РРО чи ПРРО мають усі суб’єкти бізнесу, крім платників першої групи.

«Ми готові до надання всебічної інформаційної підтримки. Консультувати та роз’яснювати всі тонкощі щодо реєстрації та використання касових операцій, аби допомогти підприємцям працювати в правовому полі», — наголосив Руслан Цвігун.

Також під час семінару зверталася увага на особливості нарахування мінімального податкового зобов’язання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області