Турнір аматорів до Дня Незалежності України

Протягом двох останніх серпневих неділь на відкритих майданчиках Великих Гаїв поблизу Файного міста тривали баталії відкритої першості Тернопільського району з волейболу серед аматорських колективів територіальних громад. Організатори з районної ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на чолі з Іваном Кульбіцьким присвятили змагання Дню Незалежності України.

Перед початком турніру його учасники з Тернопільської міської, Великогаївської, Зборівської, Білецької територіальних громад разом із командою «Соколи» вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських воїнів, які віддали свої життя у війні проти росії.

Що стосується системи проведення, то найсильніших визначили за підсумками двох турів за коловою системою. Тому і не можна не відзначити, що рівень переважної більшості колективів не знизився, а команди із Зборівської і Білецької територіальних громад навіть відчутно додали в майстерності.

Прихильники гри над сіткою мали нагоду спостерігати за азартною боротьбою вже з перших поєдинків. А доля першого і другого місць визначилася в завершальній зустрічі між командами Тернопільської і Великогаївської громад. Причому, після двох перших сетів на табло значилася рівновага. І лише у вирішальній третій партії волейболісти Тернопільської міської територіальної громади схилили шальки терезів на свій бік — 15:11.

Натомість у суперечці за третє місце досвід волейболістів із Зборівської ТГ, так би мовити, переміг молодих виконавців із Білецької ТГ. Зрештою, за підсумками турніру ніхто не залишився без нагород. Команди, які не увійшли до трійки призерів, нагородили кубками і грамотами за волю до перемоги.

Грамотами відзначені і громадські тренери — Устим Пастернак із Білецької ТГ, Іван Миськів із «Соколів», Андрій Вільгуцький із Зборівської, Дмитро Ізб’янський із Великогаївської і Владислав Залізний із Тернопільської територіальних громад. А найкращим гравцем турніру визнано Валерія Чуловського з команди Тернопільської міської територіальної громади.

На фото: приз найкращого гравця турніру Іван КУЛЬБІЦЬКИЙ вручив Валерієві ЧОЛОВСЬКОМУ.

Фото організаторів