Удосконаленню не має меж

Наприкінці серпня — на початку вересня румунське місто Клуж-Напока стало ареною проведення чемпіонату світу з пауерліфтингу у двох вікових групах. Лауреатів світової першості визначили юнаки з дівчатами та юніори.

Серед тих, відзначився, була і наша землячка, майстер спорту міжнародного класу Марія Полянська. Студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка цього разу порадувала впевненим виступом у старшій віковій групі, з честю витримавши напружену суперечку із сильними конкурентками з Польщі, Німеччини, Індії, Сполучених Штатів Америки і Філіппін.

Під час виступу в триборстві атлеток, чия вага не перевищує 52 кілограми, вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивного клубу «Олімп» відзначилася в усіх трьох вправах.

У присіданні зі штангою стала третьою, зафіксувавши 160 кілограмів. У жимі лежачи, підкоривши на п’ять кілограмів більше, ніж на нещодавньому чемпіонаті Європи у французькому Мериньяку (95 кілограмів), завоювала «срібло». Нарешті, в становій тязі удостоїлася «золота» завдяки найкращому підходу в 160 кілограмів. А це означало, що Марія Полянська, набравши за сумою трьох підходів 415 кілограмів, завоювала юніорський титул чемпіонки світу в своїй ваговій категорії.

Наостанок же рекордсменка світу та Європи серед дівчат Марія Полянська спробувала встановити новий рекорд континенту у становій тязі. На жаль, цього разу штанга вагою 185 кілограмів виявилася заважкою для дівчини — не змогла її дотягнути. Що ж, доведеться трохи зачекати, аби підкорити снаряд уже в недалекому майбутньому.

Залишається хіба додати, що за підсумками чемпіонату світу в Румунії збірна юніорок України завоювала перше місце в загальнокомандному заліку. Наставник Марії Полянської Ігор Лисий разом зі своєю підопічною висловили щиру подяку всім, хто допоміг їм успішно виступити на світовому форумі. Насамперед, звісно, мужнім воїнам Збройних сил України, завдяки яким мають можливість працювати і прославляти нашу державу на міжнародній спортивній арені.

На фото: чемпіонка світу серед юніорок Марія ПОЛЯНСЬКА на верхній сходинці п’єдесталу пошани під час нагородження лауреаток у своїй ваговій категорії.

Фото із соціальних мереж