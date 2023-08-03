Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує кошти для Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-липня цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 7 мільярдів 759 мільйонів гривень податків та зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року вдалося забезпечити приріст, який склав понад 1,7 мільярда гривень або ж 28,6 відсотка.

Від наших краян до державної скарбниці від надійшло майже 2,9 мільярда гривень, що на 591,3 мільйона більше, ніж за сім торішніх місяців. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок на додану вартість (понад один мільярд гривень), податок з доходів фізичних осіб (951,7 мільйона) та податок на прибуток (497,7 мільйона).

Упродовж січня-червня цього року доходи місцевих бюджетів склали майже 4,9 мільярда гривень. Це на 1,1 мільярда або ж на 30 відсотків більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області