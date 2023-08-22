Використання касового апарату — одна з умов дотримання законодавства

У центрі підтримки підприємців «Дія. Бізнес. Тернопіль» відбувся тренінг на тему «Порушення використання РРО/ПРРО: відповідальність». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Про те, як зареєструвати касовий апарат, як встановлення каси спрощує ведення бізнесу та яка фінансова відповідальність чекає на підприємців, які не встановили РРО, розповів виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець, зокрема Руслан зауважив, що уряд ще з першого січня 2022 року зобов’язав усіх суб’єктів господарювання здійснювати готівкові розрахунки виключно із застосуванням РРО чи ПРРО, наразі провадити торгівлю без касового апарату мають право лише платники єдиного податку першої групи. Проте, на деякий час, у зв’язку із військовим станом, до підприємців не застосовувалися фінансові санкції за порушення законодавства щодо РРО/ПРРО. А прийнятий нещодавно Закон України за номером 3219 відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО/ПРРО.

Як зазначив очільник обласного податкового відомства, цей закон також знизив розмір штрафних санкцій за незастосування РРО для підприємців (окрім тих, які торгують підакцизною продукцією, валютними цінностями, ювелірними виробами, медичними та лікарськими засобами чи виробами, складною побутовою технікою та не провадять діяльність у сфері азартних ігор) — зі 100 відсотків за перше порушення вартості реалізованого товару та 150 відсотків вартості реалізованого товару за наступне до 25-ти та 50 відсотків відповідно.

«Видача фіскального чеку при кожному розрахунку повинна стати нормою для нашого бізнесу, якою вже давно є для європейського», — наголосив Руслан Цвігун.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області