Надходження до зведеного бюджету

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує кошти для Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-серпня цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 9 мільярдів 144,3 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року вдалося забезпечити приріст, який склав понад 1,9 мільярда гривень або ж 27 відсотків.

Від наших краян до державної скарбниці надійшло майже 3,5 мільярда гривень, що на 671,7 мільйона більше, ніж за вісім торішніх місяців. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок на додану вартість (1,2 мільярда), податок з доходів фізичних осіб (1,1 мільярда) та податок на прибуток (675,5 мільйона гривень).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-серпня цього року склали понад 5,6 мільярда гривень. Це на 1,3 мільярда або ж на 29 відсотків більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області