ПДВ від бізнесу Тернопільщини

Упродовж восьми місяців цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 1 мільярд 181,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Це на 138 мільйонів більше, ніж за аналогічний торішній період.

Лише за серпень цього року бізнес області спрямував до державного бюджету 172,1 мільйона гривень податку на додану вартість — на 31,2 мільйона більше, ніж у серпні 2022 року. До слова, на Тернопільщині зареєстровано 2871 юридична особа — платник податку на додану вартість.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для всієї країни, і бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки і збори. Разом — переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області