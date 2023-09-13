Платникам Тернопільщини відшкодовують ПДВ

Упродовж січня-серпня цього року 156 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заявлена платниками до повернення сума склала 1 мільярд 299 мільйонів гривень. До порівняння, за аналогічний торішній період заявлена до відшкодування сума становила 429 мільйонів гривень.

Станом на початок вересня суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 1 мільярд 470 мільйонів гривень податку на додану вартість.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 55,5 мільйона гривень.

На початок вересня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 225 мільйонів гривень, оскільки 209 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розглядах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області