Сплатили податкові борги

За січень-червень в абсолютному значенні податковий борг зменшили 464 підприємства, які допустили його на початок року, на загальну суму 42,1 мільйона гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 343 суб’єкти господарювання сплатили повністю заборговану суму (16,9 мільйона гривень) сплатили повністю. Із початку року у рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 54,2 мільйона гривень, що на 12,4 мільйона більше, ніж за торішні вісім місяців. Із них державний бюджет отримав 25,1 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру — стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо.

Так, у січні-серпні фахівці податкової служби області подали до суду 470 позовів щодо стягнення 84,2 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, 17 позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 22,6 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано 11 позовів на суму 50 мільйонів гривень. Також до суду направлено 442 позови щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 11,5 мільйона гривень.

За січень-серпень надходження коштів до зведеного бюджету за рахунок реалізації безхазяйного майна склали 449,8 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 256,1 тисячі гривень, а до місцевих бюджетів — 193,7 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області