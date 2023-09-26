Спочатку молодші змагалися, за ними — старші

Майже шість сотень спортсменів із 24-х областей нашої держави нещодавно в Івано-Франківську сперечалися за нагороди командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2008 року народження та молодших. Честь нашого краю захищали вихованці двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру, ДЮСШ «Інваспорт», а також юні прихильники «королеви спорту» з Бережанської, Зборівської і Гусятинської ДЮСШ.

Піднятися на п’єдестал пошани виявилося до снаги лише одній нашій землячці. У бігу на 3000 метрів із результатом 11 хвилин 24,54 секунди другою фінішувала підопічна Богдана Дуди Олександра Черевата з Тернопільської ОДЮСШ.

П’ятими позиціями в підсумкових протоколах можуть похвалитися двоє легкоатлетів Тернопільщини. Бережанець Арсен Стефанів, який займається під керівництвом Володимира Дуди, відзначився в бігу на 1500 метрів із перешкодами. А в секторі для стрибків у висоту ще більш досвідченого наставника Євгена Кармелюка порадував молодший із династії висотників, його внук Матвій Кармелюк. Варто також згадати і про те, що до десяток кращих у своїх дисциплінах потрапили Яна Вівчарик, Єва Овод із Файного міста та Анатолій Соляник із Зборова.

Натомість аналогічний командний чемпіонат України серед юнаків і дівчат 2006 року народження та молодших відбувся у Львові минулих вихідних, 23—24 вересня. І за його підсумками нашим землякам виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани. Причому вже не один, а три рази.

Студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Ольга Правецька теж відзначилася в бігу на 3000 метрів. Для того, аби піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани, підопічній Ольги Стефанишиної з Тернопільської ОДЮСШ довелося встановити особисте досягнення — 10 хвилин 56,77 секунди.

Підтримав збірну краю і талановитий представник метальних дисциплін Максим Лаврик. У метанні диску особисте досягнення 48 метрів 46 сантиметрів теж дозволило юнаку піднятися в підсумковому протоколі на третє місце. А ще однією медалі такої ж проби підопічний Івана Панасюка з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту удостоївся після завершення змагань у секторі для штовхання ядра — 15 метрів 25 сантиметрів.

Були серед наших земляків й інші претенденти на нагороди. Скажімо, забіг на 2000 метрів із перешкодами відразу за призерами завершив Максим Шляпський, яким у Тернопільській ОДЮСШ опікується Богдан Дуда, — 6 хвилин 57,15 секунди. А двома п’ятими підсумковими позиціями своїх наставників порадували вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Особисте досягнення на дистанції 200 метрів дозволило відзначитися підопічній Назарія і Софії Рибіїв Христині Федущак — 26,20 секунди. Натомість у бігу на 100 метрів аналогічне особисте досягнення (12,80 секунди) означало, що дівчина посіла підсумкове сьоме місце.

У той же час п’ятим у метанні молота став Остап Кур’євич, який тренується під керівництвом Василя Яковіва, — 47 метрів 80 сантиметрів. Було би, звісно, несправедливо не згадати і Василя Болюха з Бережанської ДЮСШ. Біг на 3000 метрів підопічний Володимира Дуди завершив із сьомим часом — 9 хвилин 49,47 секунди. Нарешті, Олександра Черевата на своїй улюбленій дистанції 3000 метрів стала дев’ятою — 11 хвилин, 55,19 секунди.

На фото: бронзова призерка командного чемпіонату України з легкої атлетики в бігу на 3000 метрів Ольга ПРАВЕЦЬКА.

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