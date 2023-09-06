Уперше в історії Тернопільщини

На початку вересня у селі Боянах поблизу Чернівців визначилися лауреати Кубка України з боксу на честь Героїв «Азовсталі». Свою майстерність продемонстрували близько двох сотень чоловіків і жінок.

Серед тих, кому виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани, і дві вихованки Тернопільської обласної федерації боксу, які засвоювали ази цього виду єдиноборств в ОДЮСШ із літніх видів спорту і відділені боксу КДЮСШ із греко-римської боротьби.

Як розповів наставник спортсменок Руслан Фірман, у суперечці атлеток, чия вага не перевищує 63 кілограми, друге місце завоювала Каріна Вовк. Завершивши два поєдинки на свою користь, дівчина тільки у вирішальному бою поступилася більш досвідченій Марині Мальованій із Черкащини.

Натомість після завершення турніру у ваговій категорії до 80 кілограмів інша підопічна пана Руслана Каріне Айрапетян стала першою в історії жіночого боксу Тернопільщини переможницею Кубка України. Два впевнено виграні поєдинки тільки додали їй азарту. І у фіналі суддівська бригада констатувала перемогу Каріне над киянкою Наталією Міцевич за явною перевагою.

Залишається хіба додати, що дівчата захищають честь фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», нині вдосконалюють свою майстерність в обласній ШВСМ.

На фото: на верхній сходинці п’єдесталу пошани Каріне АЙРАПЕТЯН разом зі своїм наставником Русланом ФІРМАНОМ.

Фото із соціальних мереж