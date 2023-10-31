До уваги підприємців!

Відповідно до підпункту 9 прим.1.4.1 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) платники податків, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та не відмовилися від їх використання самостійно, і до переходу на такі особливості були платниками єдиного податку, з першого серпня 2023 року автоматично вважаються платниками єдиного податку тієї групи єдиного податку, на якій вони перебували до моменту переходу на застосування особливостей третьої групи, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 9 прим.1.4.3 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 ПКУ, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 розділу ХIV ПКУ, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ (перший абзац підпункту 3 пункту 293.8 статті 293 ПКУ).

Положеннями пункту 291.4 статті 291 ПКУ, зокрема, встановлено граничні обсяги доходу дозволені протягом календарного року для платників єдиного податку відповідної групи:

для першої групи — 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року;

для другої групи — 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року;

для третьої групи — 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Згідно з першим-третім абзацами підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до контрольного органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» ПКУ.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Отже, фізична особа-підприємець, яка після автоматичного переведення першого серпня 2023 року з особливостей оподаткування на єдиний податок третьої групи з першого жовтня 2023 року відмовилася від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, розрахованого пропорційно до кількості календарних місяців 2023 року, протягом яких не застосовувалися особливості оподаткування, може обрати в 2024 році (в тому числі з першого січня 2024 року) спрощену систему оподаткування за умови дотримання вимог, визначених пунктом 291.4 статті 291 ПКУ, у тому числі і щодо обсягу доходу, який залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня 2024 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області