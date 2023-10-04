Два «срібла» тернопільських дівчат

Першого жовтневого дня поблизу Рівного визначилися всі лауреати юніорського чемпіонату України з боксу. Участь у ньому взяли три з половиною сотні прихильників шкіряної рукавички цієї вікової групи з переважної більшості областей нашої держави.

Тижневі баталії, під час яких честь Тернопільської обласної федерації боксу захищали четверо вихованців обласної ДЮСШ із літніх видів спорту і відділення боксу КДЮСШ із греко-римської боротьби, засвідчили, що й нашим землякам до снаги піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

Мова передусім про підопічних відомого наставника Руслана Фірмана Тетяну Морозовську і Діану Мовчко. Як розповів пан Руслан, у суперечці атлеток, чия вага не перевищує 52 кілограми, перша з них упевнено довела свою перевагу над трьома конкурентками. І лише у фінальному бої роздільним рішенням суддів поступилася Євангеліні Петрук із Броварів на Київщині.

Аналогічного «срібного» успіху у наступній ваговій категорії до 54-х кілограмів домоглася Діана Мовчко. На шляху до фіналу дівчина теж завершила на свою користь три поєдинки. А у фінальному бої поступилася ще одній боксерці з Київщини, віцечемпіонці європейської першості Дарії Сергієнко.

Залишається хіба додати, що нині дівчата вдосконалюють свою майстерність в обласній ШВСМ. У спорткомплексі «Текстильник» і боксерському клубі «Шкіряна рукавичка» тренуються під керівництвом уже згаданого Руслана Фірмана і Михайла Будзінського.

На фото: срібні призерки юніорського чемпіонату України з боксу Діана МОВЧКО і Тетяна МОРОЗОВСЬКА разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж