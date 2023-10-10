Із мрією про Олімпіаду

Болгарське місто Албена нещодавно стало ареною проведення чемпіонату Балкан із боксу. За нагороди сперечалися майстри шкіряної рукавички з п’ятнадцяти країн.

У складі збірної України свою майстерність продемонструвала і вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної ШВСМ Каріна Вовк, яка тренується у спортклубі «Текстильник» і боксерському клубі «Шкіряна рукавичка».

Виступила підопічна Руслана Фірмана і Михайла Будзінського успішно, ставши бронзовою призеркою у своїй ваговій категорії. Перший із двох згаданих наставників спортсменки Руслан Фірман залишився задоволений показаним дівчиною результатом, зважаючи на рівень престижного міжнародного турніру.

Далі на порядку денному у Каріни Вовк — підготовка до листопадового чемпіонату України. Його переможці представлятимуть нашу державу у відбірковому турніру до літніх Олімпійських ігор наступного року.

На фото: бронзова призерка чемпіонату Балкан із боксу Каріна ВОВК.

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