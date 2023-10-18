Сурми «Зборівської битви»

Нещодавно не стадіоні Зборова визначилися лауреати традиційного всеукраїнського турніру з легкої атлетики серед юнаків і дівчат «Зборівська битва». Цього разу старти відбулися на підтримку воїнів Збройних сил України.

Серед тих, кому виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани, і вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, якими опікується досвідчений наставник Володимир Небельський. За підсумками суперечки на двох дистанціях у своїй віковій групі не було рівних Юлії Цвігун. Дівчина перемогла у спринті на 100 метрів і в бігу на 400 метрів.

Ще троє підопічних Володимира Небельського удостоїлися відзнак за треті місця. «Бронзу» у спринті завоював Владислав Парасюк. А в бігу на 800 метрів — Анатолій Соляник і Максим Загородній. Зборівські прихильники «королеви спорту» відзначилися і в естафеті 4 по 100 метрів як серед дівчат, так і серед юнаків, теж діставшись фінішу третіми.

На фото: юні зборівські легкоатлети разом зі своїм наставником Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж