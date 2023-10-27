Торгівля через інтернет не звільняє від застосування касових апаратів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Тернопільській області постійно здійснюють моніторинг діяльності громадян, які продають товари з використанням інтернет-сторінок.

Усі суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати вимоги Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг». Продаж товарів через мережу інтернет не звільняє суб’єктів господарювання від державної реєстрації, а також від застосування належним чином зареєстрованої касової техніки.

Так, у жовтні 2023 року працівники відділу фактичних перевірок під час перевірки інтернет-магазину з реалізації гумових виробів встановили:

— не проведення через РРО (ПРРО) розрахункової операції на повну суму покупки;

— не забезпечено можливості здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари, надані послуги (відсутній термінал);

— виявлено найманого працівника без укладення трудового договору.

До згаданого суб’єкта господарської діяльності будуть застосовані санкції відповідно до чинного законодавства

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області