Традиційні старти прихильників «королеви спорту»

Нещодавно у Гусятині вже в тридцять перше визначили лауреатів традиційного легкоатлетичного пробігу пам’яті Северина Наливайка. Цього разу свою майстерність продемонстрували понад три десятки прихильників бігу.

Організатори визначили найсильніших не тільки серед дорослих, а й серед юнаків і дівчат 2008 року народження та молодших. Для останніх дистанція довжиною десять кілометрів, без сумніву, була би занадто виснажливою. Тому їх очікувало випробування на відрізку два кілометри.

Найшвидше серед них дісталися фінішу Тетяна Ігнатенко і Богдан Машута. Відзнак за друге місце удостоїлися Оксана Небесна і Давид Лемчик. А третіми стали Олія Омельчук та Юрій Магола.

Натомість за підсумками суперечки чоловіків тріумфував Ігор Заремба, який випередив Андрія Вороха та Юрія Вихопня. А серед жінок — єдина учасниця, яка дісталася фінішу, Наталія Торуба.

Переможців і призерів нагородили директор Гусятинської ДЮСШ Ігор Троян та організатор пробігу Василь Рога. Вихованці згаданого навчального спортивного закладу, до речі, були представлені юними прихильниками «королеви спорту» з його відділення легкої атлетики у селі Личківці, які тренуються під керівництвом В. Комара.

Традиційний пробіг, звісно ж, став для них хорошою підготовкою до чемпіонату області, який уже невдовзі проведуть у Тернополі. Після завершення церемонії нагородження лауреатів усі учасники змагань щиро подякували нашим захисникам і захисницям, завдяки яким мають можливість безпечно тренуватися і змагатися.

На фото: після завершення традиційного пробігу.

Фото із соціальних мереж